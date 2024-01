Le manone di Christensen sulla Coppa. Barak non trova se stesso

La Nazione, come di consueto, si sofferma sui peggiori e sui migliori della gara del Franchi. Nella Fiorentina spicca Christensen, talismano nella Viola in Coppa Italia

La Nazione, come di consueto, si sofferma sui peggiori e sui migliori della gara del Franchi. Nella Fiorentina spicca Christensen, talismano nella Viola in Coppa Italia che con qualche parata decisiva tiene a galla Italiano e l'obiettivo qualificazione. arrivato poi, dopo i calci di rigore. Chi è a deludere invece è Antonin Barak. L'ex Verona non sembra trovare se stesso, quello che il Franchi ha ammirato l'anno scorso. Corre, si sposta ma non riesce a trovare la sua giusta posizione in mezzo al campo.