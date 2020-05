I possibili addii di Pezzella-Milenkovic ed i sostituti: Kumbulla, Rugani e una nuova idea

Su La Nazione si parla della rivoluzione che potrebbe coinvolgere la difesa viola nella prossima finestra di mercato. I possibili partenti sono Nikola Milenkovic e German Pezzella: per entrambi la cessione non è sicura, ma si ascolteranno eventuali offerte. Senza svendere. Il difensore argentino, che piace alla Roma e ha estimatori anche in Spagna (LEGGI), costa almeno 20 milioni di euro, mentre l’ex Partizan è valutato circa 30 milioni e piace a Napoli e Milan. Da tenere d’occhio, in particolare, proprio la pista rossonera visti i buon uffici tra Ramadani e il club di via Aldo Rossi.

Nel caso di addio di uno tra Milenkovic e Pezzella, da tenere d’occhio anche la corsia con il Verona, sempre calda dopo l’affare Amrabat: Marash Kumbulla (SCHEDA) resta sempre più di una idea (anche del Napoli). Un altro club con cui i viola hanno parlato a lungo (per Tonali) è il Brescia e anche Andrea Cistana (SCHEDA), 23 anni, un giocatore gradito alla Fiorentina. Attenzione anche alla Juventus che potrebbe proporre sia Daniele Rugani (12 milioni, SCHEDA) che Cristian Romero (13 milioni, SCHEDA), in prestito al Genoa. All’estero la tentazione è quella del 24enne Martinez Quarta, interessante difensore del River Plate. (SCHEDA)