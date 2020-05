Dalla Spagna: Pezzella, il Valencia esce allo scoperto. E il capitano viola chiede informazioni

Futuro lontano da Firenze per German Pezzella? In attesa di conoscere meglio le intenzioni della Fiorentina, per il capitano viola si fa avanti un club spagnolo di prima fascia. E’ il Valencia, come rivela superdeporte. Il portale, da sempre particolarmente attento alle vicende sportive della comunità valenciana, aggiunge anche un piccolo retroscena: Pezzella avrebbe contattato un amico conosciuto ai tempi del Betis per chiedere informazioni sul club detentore della Coppa del Re. Con l’acquisto del difensore argentino – conclude il periodico digitale – il Valencia si garantirebbe qualità ed esperienza necessarie a rafforzare il proprio reparto difensivo.