Le grandi deluse: ecco chi ha rifiutato Milenkovic per rimanere in viola

Il Corriere dello Sport di oggi scrive riguardo al rinnovo di Nikola Milenkovic, il quale ha prolungato la sua collaborazione con la Fiorentina fino a giugno 2027 senza alcuna clausola rescissoria per una cifra di 3 milioni come parte fissa più una serie di bonus fino ad un massimo di 3,5 per il primo anno. E pensare che sul difensore c'erano squadre da Champions che hanno tentato in più occasioni la Fiorentina ed il serbo, come Juve, Inter, Napoli, Siviglia ed Arsenal. L'ultima offerta, quasi irrinunciabile, l'aveva fatta però mercoledì il PSG, con i francesi che presentavano una proposta di quasi il doppio del valore di quella che il club gigliato faceva al giocatore. Un indizio importante di come sia cambiata l'aria intorno al Franchi, di quanto si sia alzata l'asticella e di conseguenza la voglia di rimanere a Firenze di giocatori del calibro di Milenkovic.