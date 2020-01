Le due velocità del mercato viola. Ecco i nomi nel mirino per la prossima settimana

Prima i rinnovi, poi gli acquisti. La Fiorentina va velocissima nel blindare i suoi talenti (oggi Sottil parlerà in conferenza stampa, LIVE su Violanews.com), mentre per i due acquisti che mancano si attende ancora il momento buono. Quanto al rinnovo di Sottil, il giocatore firmerà fino al 2024 a 600mila euro a stagione, con bonus variabili in base alle prestazioni; seguirà una valutazione sull’opportunità del prestito per avere più spazio, ma niente Sassuolo: Sottil non verrà usato come contropartita per arrivare a Duncan (SCHEDA).

Proprio Duncan, che ha un prezzo di almeno 18 milioni, è stato “chiamato” da Lirola (LEGGI), vestirebbe volentieri la maglia viola, ritrovando così Iachini, ma prima le pretese del club neroverde devono calare, la prossima settimana ci dovrebbero essere novità. In difesa piace Juan Jesus (SCHEDA); arrivati i due rinforzi, potranno partire Ranieri e Zurkowski, destinati ad Ascoli ed Empoli in prestito. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.