Lirola: “Bellissimo segnare all’Atalanta. Devo dimostrare che hanno fatto bene a puntare su di me”

L’esterno viola Pol Lirola ha parlato a Radio Bruno Toscana:

“Il gol all’Atalanta? Mi fa molto piacere aver segnato. La squadra sembrava in calo. E’ stato bellissimo segnare in quel momento. Sono un giocatore di corsa, sto sfruttando le mie qualità con Iachini, ma posso giocare anche di palleggio.

I primi mesi in Italia sono stati difficili, non ero mai stato fuori dall’Italia. Non potevo giocare perché non avevo il tesserino, sono stato in prestito, poi sono andato alla Juventus. Ho iniziato a vivere da solo quando ho cominciato a giocare nel Sassuolo. Sono abituato a stare da solo, ho il mio amico di Barcellona con me. Cucinare? Non mi piace, mi piace trovare tutto pronto, ma mangiamo ogni giorno al centro sportivo. La paella? Buonissima, mi piace soprattutto quella di pesce.

Ho trovato compagni fantastici, parlo con tutti. Mi piace il contatto con i tifosi che mi fanno le battute quando esco dal centro sportivo. Qui si vive solo di Fiorentina, l’ho capito subito.

Fidanzato? Non lo sono, sono pronto a tutto (ride, ndr).

Il fantacalcio? Sì, ci gioco con dei compagni e alcuni dello staff. Non mi sono comprato, non ho nessuno della Fiorentina. Non c’era più nessuno della Fiorentina perché sono arrivato ultimo all’asta. In rosa ho Lukaku e Dybala. Se leggo le pagelle? Solo qualche volta.

A chi mi ispiro? Ho guardato tanto Philipp Lahm (ex capitano del Bayern Monaco, ndr), mia madre è tedesca.

La vittoria della Coppa Italia nel 1996? Ai campini ci sono delle foto con il pullman della squadra, qualcosa ho visto.

Con Iachini stiamo lavorando tantissimo. In campo si vede che andiamo più forte di prima. Forse ero un po’ più intimidito anche dal fatto che la piazza di Firenze è importante, diversamente da quella di Sassuolo dove lo stadio è sempre quasi vuoto. Mi hanno pagato diversi soldi, devo dimostrare di valerli. Devo far vedere che hanno fatto bene a puntare su di me.

La nazionale? Spero di giocare un bel girone di ritorno per essere convocato perché abbiamo le Olimpiadi con l’Under 23. Il mio giocatore preferito della Spagna che ha vinto Europei e Mondiale era David Villa, ma anche Iniesta e tutti gli altri.

Iachini ha detto che devo diventare più ignorante? So cosa vuole dire il mister. Non sono falloso, ma adesso sono diffidato. Mi hanno detto come giocava Iachini.

Paragone tra Squinzi e Commisso? Entrambi sono amanti del calcio. Il dottor Squinzi non stava bene, ma ci dava forza. Parlano molto con la squadra.

Quanto gol vorrei segnare? L’anno scorso ho segnato 2 gol, ma giocavo terzino. Sarei contento se segnassi 5 gol a stagione.

Il Iachini di Sassuolo e quello di Firenze? Come lavoro è uguale, anche se la Fiorentina ha più qualità del Sassuolo.

Sono entrato nel cuore dei tifosi grazie al gol? Mi deve dare solo forza per continuare a giocare bene. Sono contento di aver dato quella soddisfazione ai tifosi della Fiorentina. Tra poco avremo di nuovo l’Atalanta in casa in campionato.

Se era la prima volta che salivo in occasione del gol all’Atalanta? Potevo salire solo in quel momento, l’Atalanta era scoperto in quell’occasione.

Benassi? Con lui mi capisco bene. Quando salgo, prende il mio posto per coprirmi.

Chi mi impressiona in allenamento? In allenamento Castrovilli fa le stesse cose che fa in partita. Sembra che perda la palla e invece no. Anche Franck gioca benino (ride, ndr).

Su cosa devo migliorare? Devo migliorare su tanti aspetti, come il cross e il palleggio.

Chi sono i migliori giocatori della Serie A? Cristiano Ronaldo, Dybala. La Serie A è migliorata tanta.

Il mio contratto? Sono qui in prestito con obbligo di riscatto, sarò qui per altri quattro anni. Vincere qualcosa in questo arco di tempo? Iachini ci ha detto di considerare seriamente la Coppa Italia.

Cosa ho detto a Pulgar dopo l’assist? È uno di quelli con cui mi intendo di più perché parliamo spagnolo entrambi. Con l’Atalanta era il suo compleanno, ma è stato lui a farmi il regalo (ride, ndr).

Il Genoa? Non dobbiamo sottovalutare il Genoa, è una squadra fastidiosa. Dobbiamo giocare come se fosse il Napoli o la Juventus.

Duncan? Ho giocato 3 anni con lui, è bravo, ma non è il mio lavoro (si riferisce al mercato, ndr). Costerebbe più di me (ride, ndr)”.