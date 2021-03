Le dodici fatiche di Cesare: la Fiorentina si gioca la salvezza in trasferta

“Dodici curve prima del rettilineo finale”. E’ questa la metafora che usa il Corriere Fiorentino per delineare il calendario della Fiorentina, con una sola missione: tagliare il traguardo della salvezza prima di altre tre squadre. Il compito di Prandelli è quello di fare più punti possibili dei 36 a disposizione, una battaglia nel quale il calendario non è alleato dei viola.

In casa le più forti che lottano per la Champions, fuori le dirette concorrenti. Vero anche – sottolinea il quotidiano – che il fattore campo senza tifosi sugli spalti non è così decisivo come prima del Covid, ma in questa stagione lontano dal Franchi la Fiorentina ha battuto solo la Juventus. Adesso la Fiorentina dovrà costruire la salvezza in trasferta: dopo Benevento, in trasferta ci saranno Genoa, Sassuolo e Verona (consecutive), Bologna, Cagliari e infine Crotone. E bisognerà dare un occhio alle altre: nella giornata in cui si giocherà Fiorentina-Milan ci saranno tre scontri diretti come Parma-Genoa, Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari, senza contare che il Torino deve ancora recuperare i due match rinviati. Dovesse vincerli entrambi, agguanterebbe i viola.