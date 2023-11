Le cifre del nuovo Franchi. E se non verrà completata la copertura?

Franchi, iniziano i lavori. La scadenza per presentare le offerte è l’11 dicembre, entro fine 2023 l’aggiudicazione. Per le opere, illustrate a base di gara — curve vicino al campo, bagni, spazi per atleti e stampa, riqualificazione delle sedute della tribuna e aree di accoglienza-ristorazione — il bando prevede tre corpi d’opera opzionali. Il primo (finanziato), riguarda la copertura della curva Fiesole, ma questo non è inserito come lavoro definito, poiché se non si riuscisse a intercettare i finanziamenti per fare la copertura di tutto l’impianto, sarebbe necessario un progetto esecutivo specifico. La seconda e terza opzione comprendono «tutti i restanti interventi ad oggi non finanziati dell’ambito del quadro economico», per eseguire il progetto definitivo approvato a primavera. Le ipotesi 1, 2 e 3 pesano rispettivamente per 13,9 milioni (copertura della Fiesole già finanziata); 52,3 milioni (copertura dei restanti settori, compresi i nuovi skybox della Maratona); 14,5 milioni (riprofilatura della Maratona per sedute confortevoli, nuovi bar, ristoranti, auditorium, spazi espositivi, eccetera). Per ultimare tutto il progetto firmato da Arup, a Palazzo Vecchio mancano circa 67 milioni perciò, oltre ai 55 milioni tagliati dal governo, ne serviranno altri 12. Lo riporta il Corriere Fiorentino.