Le certezze della Fiorentina: ecco da chi ripartirà Palladino

Di incertezze ce ne sono tante, ma nella rosa viola ci sono anche diversi calciatori sicuri di rimanere a Firenze anche la prossima stagione. Raduno al Viola Park intorno alla seconda settimana di luglio per tutti gli elementi non impegnati nel corso dell’estate con le rispettive nazionali. Partendo dai portieri, non sembra la sessione delle grandi rivoluzioni. Terracciano e Christensen dovrebbero continuare a difendere la porta, a meno che non sia il portiere danese a chiedere la cessione. ‘San Pietro’ resta saldo nel ruolo di titolare. Palladino è uno a cui piace molto la costruzione dal basso e in Terracciano troverà un interprete bravo con i piedi. Blindate le fasce. Dodo e Kayode (anche qui, mercato permettendo) a destra, Parisi e Biraghi a sinistra.