Le battute di Pecci, in 5mila per Batistuta. Addio ai campini: si chiude un’era

30 giugno 2023: oggi scade la convenzione con il Comune di Firenze per i "campini". David Guetta, sul Corriere Fiorentino, ripercorre il loro passato, con il centro intitolato a Davide Astori in seguito alla sua scomparsa nel 2018. La voce viola ricorda anche un aneddoto con protagonisti Pecci e Contratto. Un giorno, alla fine della parte atletica, il buon Renzo, sdraiato, si mise a baciare il pallone ringraziandolo per avergli dato fama e soldi. Implacabile passa Eraldo che aggiunge "ti ha fatto pure trovare qualche donna, perché brutto come sei chissà come sarebbe andata".