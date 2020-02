Le associazioni dei tifosi: “Firenze saluterà Pioli come merita”

Tuttosport si concentra sul ritorno al Franchi di Stefano Pioli. Oltre alle parole di German Pezzella, troviamo quelle di Filippo Pucci, presidente del Centro di Coordinamento viola club, e Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini.

“Al di là dell’aspetto professionale, Pioli si è fatto apprezzare prima di tutto come uomo. Ecco perché Firenze lo saluterà come merita” sostiene il primo. “Credo che verrà accolto bene, la persona non è in discussione“, aggiunge il secondo.