Lazio, si cerca il vice Maximiano: anche Terracciano tra i candidati

La Lazio, dopo esser riuscita trovare un accordo per Maximiano per il ruolo di primo portiere, sarebbe a caccia anche del vice. Come scrive Il Messaggero, il preferito resterebbe Ivan Provedel dello Spezia, ma la richiesta degli aquilotti è più alta di quanto i biancocelesti sono disposti ad offrire. Se non dovesse andare in porto, l'alternativa maggiormente gradita da Maurizio Sarri sarebbe quella per Pietro Terracciano, con i viola che però fanno muro.