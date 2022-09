Lazio, Immobile condannato per evasione dell’Irpef: i dettagli

King Ciro, come amano chiamarlo i suoi tifosi, non se la passa benissimo

Il capitano della Lazio Ciro Immobile è stato condannato dalla Quinta sezione civile della Cassazione, per evasione dell'Irpef in relazione all'indagine della Guardia di Finanza del 2012, che ha messo nel mirino le parcelle per il trasferimento del bomber dalla Juventus al Genoa. Lo scrive Repubblica. A gestire la trattativa c’era Alessandro Moggi, figlio di Luciano e noto agente, che in quell'occasione ricopriva il ruolo di consulente del Genoa nell'affare. Secondo gli inquirenti, tuttavia, Moggi ha però agito anche con un mandato diretto per ricoprire il ruolo di manager del calciatore e, di conseguenza, deve essere lo stesso giocatore a pagarne compenso e relative tasse al fisco.