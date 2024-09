Lazio grande vittima di Gosens: contro i biancocelesti solo partite di peso

Una particolarità della sfida di domenica, come recita La Nazione, è il feeling positivo di Robin Gosens ogni qualvolta affronta la Lazio. Come recitano le cifre, contro la Lazio l’ex Union Berlino ha sempre fatto gare di peso; nelle sette partite giocate contro i laziali, l’esterno viola ha segnato 3 reti e fornito 2 assist. In una Fiorentina in difficoltà, gli inserimenti a tuttocampo di Gosens possono essere una delle chiavi per portare il match dalla parte dei viola.