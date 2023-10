Lazio-Fiorentina, vista dal Viola Park: uno scenario insolito ma innovativo

Sciarpe, magliette e cori da stadio. E in effetti proprio sotto lo stadio Davide Astori si sono radunati i tifosi che ieri sera hanno scelto di godersi Lazio-Fiorentina nei due bar che si trovano sotto la tribuna dell’impianto del Viola Park. Uno spettacolo diverso dal solito in un ambiente diverso dal solito, degli spazi che trasudano Fiorentina da tutti i pori per un esperienza davvero coinvolgente destinata fare da traino all’apertura al pubblico del Bar «Maglia Viola». Il locale, con ingresso da via Pian di Ripoli 5, sarà aperto ai possessori di InViola card dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8-10 (per la colazione) e in quella 17.20 (per l’aperitivo). Domani, inoltre, per la prima volta in assoluto, si svolgerà un allenamento a porte aperte al Viola Park. Appuntamento alle 15 allo stadio Astori. L’ingresso è riservato agli abbonati e ai titolari di InViola card previa registrazione sul sito della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.