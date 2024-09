Lazio e poi Empoli: quanto giocherà Albert Gudmundsson?

L'islandese, però, non ha ancora giocato a causa di vari problemi: prima un infortunio al polpaccio e poi l'assenza per il suo coinvolgimento in un processo in Islanda. Dopo il mancato impiego contro l'Atalanta, è ora in fase di recupero e potrebbe tornare disponibile per la sfida contro la Lazio, anche se Palladino potrebbe impiegarlo solo per uno spezzone di gara per evitare ricadute, puntando a un utilizzo maggiore nella successiva partita contro l'Empoli. Lo riporta il Corriere Fiorentino.