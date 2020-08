Lazio beffata e furiosa, David Silva sceglie la Real Sociedad

David Silva sembrava destinato a vestire la maglia della Lazio poi tutto è cambiato. Ieri è arrivato il definitivo tradimento del centrocampista spagnolo. Lotito e Tare sono infuriati, non si aspettavano questo colpo di scena. L’affare ha preso una piega alla Berbatov. David Silva lascia il Manchester City e firma con la Real Sociedad, mentre a Formello avevano già programmato le visite mediche. L’offerta dei biancocelesti, come riportato da Il Corriere dello Sport, era faraonica. Contratto triennale per un totale di 10 milioni di euro, un premio alla firma e benefit comprensivi di jet privato. Tuttavia la moglie del giocatore si è imposta, dando la precedenza alla vicinanza a casa. Uno smacco inaspettato per i capitolini che dovranno correre al riparo sul mercato valutando opzioni alternative.

