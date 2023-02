Lavori al Franchi: si allungano i tempi. Intanto i residenti protestano

La Nazione si sofferma sul piano del nuovo Franchi e sui tempi dedicati ai lavori. I tempi sarebbero scaduti se il Comune per dare più tempo per una più larga partecipazione non avesse posticipato la scadenza al 14 febbraio. Adesso altre aziende avranno la possibilità di candidarsi alla gara. L'augurio del Comune è che la gara riscontri molto interesse, così da non allungare troppo i tempi per i lavori. Da segnalare la protesta dei residenti di Campo di Marte verso il possibile centro commerciale che potrebbe sorgere al posto dei conosciuti giardini e sulla possibilità di vedere la tranvia nel quartiere.