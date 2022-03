Lavori al Franchi, dove traslocherà la Fiorentina? Le ipotesi

Il 7 marzo sarà annunciato il vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio

E’ stata rinnovata per un anno la convenzione fra Palazzo Vecchio e la Fiorentina per lo stadio Artemio Franchi .

La Nazione si chiede dove potrebbe giocare la Fiorentina durante il restyling dell'impianto di Campo di Marte. Sul piatto ci sono tutte le ipotesi: Empoli, in primis. Ma si valutano anche gli stadi di Reggio Emilia, Perugia, La Spezia. Bologna non è al momento presa in considerazione in quanto anche il Dall’Ara sarà interessato da un imponente restyling.