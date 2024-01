Lautaro-Thuram: la pericolosa intesa del tandem nerazzurro

Su Il Corriere dello Sport, una riflessione sul duo terribile dell'Inter in vista dell'impegno con la Fiorentina: Lautaro Martinez e Thuram. All’andata, infatti, i viola svelarono l’affiatamento della nuova coppia offensiva dell’Inter: primo gol in Italia del francese e primo assist confezionato a favore dell’argentino, ancora una volta mattatore con una doppietta. La loro intesa, unita alla capacità di far male, sarà una delle chiavi della sfida del Franchi, soprattutto alla luce delle assenze per squalifica di due pilastri dei nerazzurri come Calhanoglu e Barella, elementi portanti del gioco nerazzurro. Sia Lautaro sia Thuram hanno messo il loro bollino sulla Supercoppa, andando rispettivamente a segno contro Napoli e Lazio. Per quanto riguarda il francese, come osserva il quotidiano, fin qui, più che chiudere le partite, il suo vizio è stato quello di sbloccarle, come successo tra l’altro all’andata a San Siro contro la Fiorentina su assist di Dimarco. Nel mirino ha già messo il record di marcature stagionali timbrato in carriera con il Gladbach (16, adesso è a 10) e sembra ancor più vicino anche l’obiettivo di agguantare la doppia cifra in campionato in termini di reti (adesso è a 8). Per quanto concerne Lautaro, invece, il capocannoniere del torneo è voglioso di allontanare l’inseguitore Vlahovic in attesa poi di regolare i conti nello scontro diretto. Il centravanti di Bahia Blanca è reduce dalla sbornia per il gol decisivo in Supercoppa, anche se uno dei suoi primi proclami è stato quello di godersi il successo per poi rituffarsi al massimo sul duello a distanza con la Juve. La settimana da match winner è stata inquinata dalle dichiarazioni del suo procuratore in merito al contratto, ma fino alla prossima puntata sarà il campo a parlare e l’argentino non ha intenzione di distrarsi.