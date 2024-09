L’attesa è tutta per Gudmundsson, ma sulla trequarti Palladino ha un problema

Due settimane per risolvere il problema in mediana, aspettando Gudmundsson

L'ex Juventus sta facendo molto bene, ma manca una punta pronto a sostituirlo in caso di bisogno. Ci sono anche molti limiti sulla trequarti è evidente. L'attesa è tutta per Gudmundsson, vero. Ma per adesso Palladino deve trovare delle soluzioni adeguate. Colpani, Ikonè, Sottil e Kouamè non stanno dando grandi risposte. In queste settimane serve trovare la quadra in una situazioni ad oggi abbastanza complicata.