L’attacco viola si è inceppato: serve più concretezza

Serve una prova di maturità dell'attacco viola. Sono tante le occasioni create come quelle sprecate, serve concretezza

Lo ha detto più volte Italiano in conferenza e Repubblica lo sottolinea nuovamente. L'attacco della Fiorentina crea ma non concretizza. Con il Cagliari i Viola dovranno essere cinici e sfruttare tutte le occasioni che avranno per mettere in difficoltà la difesa sarda. Il tridente sarà quello "titolare", se come tale possiamo definirlo e sarà sorretto ancora una volta da Vlahovic.