L’attacco preoccupa tutta la Fiorentina: ore di riflessioni al Viola Park

Una decisione sofferta ma che, complice il rendimento tanto delle prime punte quanto del pacchetto degli esterni in questo primo terzo di stagione (eccezion fatta per Nico Gonzalez), è parsa a questo punto ineluttabile

Le riflessioni nelle stanze del Viola Park sono iniziate ormai da tempo e i primi verdetti che stanno cominciando a filtrare portano a credere che, giorno dopo giorno, la Fiorentina sia sempre più orientata a intervenire sul reparto attaccanti già nel corso del mercato invernale. Una decisione sofferta ma che, complice il rendimento tanto delle prime punte quanto del pacchetto degli esterni in questo primo terzo di stagione (eccezion fatta per Nico Gonzalez), è parsa a questo punto ineluttabile. L’area tecnica viola ha dunque iniziato a guardarsi attorno per capire se già nel mese di gennaio ci possa essere un elemento adeguato da aggiungere a una comitiva che - tolto l’argentino - ha fin qui portato in dote il magro bottino di nove reti tra campionato e Conference League. Lo riporta il Corriere dello Sport.