L’attacco osservato speciale. In avanti potrebbe toccare a Cabral

Obiettivo chiaro per Italiano e i suoi ragazzi. Evitare di sottovalutare gli Hearts, affrontati proprio l'ultima volta a Edimburgo, risalendo la china del girone di Conference. Ma questo è un rischio che nessuno vuole nemmeno lontanamente pensare di correre. Dopo la netta vittoria dell'andata non ci sono dubbi: sarà una Fiorentina 'versione garanzia' - come scrive il Corriere Dello Sport - quella che andrà in campo oggi pomeriggio. Con la consapevolezza di provare a giocarsi tutto fra due settimane contro l'Istanbul Basaksehir, ancora a Firenze.