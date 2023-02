L’attacco è in salita, ma la difesa non è quella dell’anno scorso

La squadra di Italiano ha subìto 30 gol in Serie A (7 in Europa e 1 in Coppa Italia), 4 in meno dello scorso torneo

La Nazione si sofferma sui numeri di questa Fiorentina, che messa a confronto con quella dell'anno scorso, evidenziano sì lo stallo dell'attacco, ma in difesa qualcosa è migliorato. La squadra di Italiano ha subìto 30 gol in Serie A (7 in Europa e 1 in Coppa Italia), 4 in meno dello scorso torneo alla 23’ giornata. Visto la situazione attuale è assolutamente un punto da dove partire.