L’attacco della Fiorentina vola, e Jovic non vuole tarpargli le ali

La Fiorentina è una macchina da gol. Infatti i ragazzi di Italiano nelle ultime 19 partite hanno sempre segnato. Tranne che nello 0-0 contro la Cremonese. Italiano punta su questo per cercare il secondo successo di fila a Napoli. L'anno scorso con le firme di Nico, Ikonè e Cabral i viola estromisero gli azzurri dalla corsa scudetto. Ma di questi 3 ne rimarrà solo 1. Infatti Cabral non sarà della partita per una botta rimediata in allenamento. mentre Nico dovrebbe riposare in vista del Basilea.