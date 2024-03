L’Atalanta e lo spareggio-esame di maturità: Fiorentina, che farai?

Non è una rivalità storica, ma le sfide contro l’Atalanta nel corso degli anni hanno iniziato a pesare qualcosa. Il club di Bergamo, infatti, è stato preso da molti come un possibile esempio virtuoso, visto che stabilmente è nelle zone europee della graduatoria e per la Fiorentina inizia a essere – non da quest’anno – una sorta di spareggio-esame di maturità. Questa stagione, poi, oltre al campionato, dove viola e bergamaschi stanno lottando, appunto, per una posizione valida per le prossime competizioni europee, c’è di mezzo anche la Coppa Italia. Ad aprile (3 e 24), infatti, ci sarà il doppio confronto che varrà un posto nella finale di Roma. C’è tempo. Ora si lotta in campionato e la Fiorentina ha la necessità di fare risultato, magari pieno, per riguadagnare terreno proprio nei confronti dell’Atalanta, attualmente al sesto posto, con quattro lunghezze di vantaggio proprio sulla Fiorentina. Obiettivo, per la verità, anche la squadra di Gasperini ha la necessità di prendere la corsa dopo il passo falso interno contro il Bologna, e il pareggio amaro a Torino contro la Juve. Problemi di Gasp, però, che a Italiano interessano il giusto. Lo riporta la Nazione.