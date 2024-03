L’assenza di Bonaventura, il rilancio di Beltran: Italiano pensa all’Atalanta

Attenzione massima sul Maccabi, ma con l'Atalanta sullo sfondo. Domenica al Gewiss Stadium altra chiamata per rimanere attaccata al treno europeo: la Fiorentina dopo i 4 punti raccolti con le romane, ha l'obiettivo di avvicinare la squadra di Gasperini, ad oggi a +4. Italiano affronterà la sfida a Gasp (con cui ha un bilancio positivo di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) senza l'ex Giacomo Bonaventura, squalificato dopo il giallo rimediato con la Roma. L'assenza del numero cinque rilancerà dal primo minuto Lucas Beltran, squalificato a sua volta con la Roma, mentre per quanto riguarda gli acciaccati Italiano dovrà decidere se rischiare Nico e Arthur già per la partita di Conference o se preservarli in vista della sfida di campionato; stessa cosa per Kouame, tornato ad allenarsi ieri in gruppo dopo aver superato la malaria. La trasferta a Bergamo arriva in un momento non ottimale per l'Atalanta, impegnata giovedì col ritorno di Europa League contro lo Sporting Club e reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare. Quella di domenica sarà la prima parte di una sfida in tre atti che vedrà nerazzurri e viola incrociarsi poi per altre due volte, il 3 aprile e il 24 aprile per la doppia sfida in semifinale di Coppa Italia. Lo riporta il Corriere dello Sport.