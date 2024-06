L’arrivo di Palladino per allontanare la negatività. La Fiorentina riparte da lui

E' arrivato in sala stampa come ospite a sorpresa e in pochi minuti ha chiuso ogni incertezza sul futuro tecnico della Fiorentina. Il nuovo ciclo viola parte da Palladino, ex tecnico del Monza con un passato da calciatore di Juventus e Genoa. Da qualche giorno la società aveva pronto il contratto biennale, più opzione per il terzo, che aspettava soltanto di essere firmato. Dal suo primo sguardo traspare l'ambizione e le idee chiare che vuole portare a Firenze. Non ci ha pensato un secondo a firmare per la Fiorentina e si è detto orgoglioso e carico di rappresentare un club con tanta storia come quello viola. L'arrivo di Palladino serve soprattutto per dare una nuova energia a tutto l'ambiente viola, dirigenza compresa. Un modo come un altro per allontanare la negatività dopo la sconfitta di Atene. Dopo tre anni con Italiano ripartire non sarà facile, ma l'ambizione del nuovo tecnico e della società dovranno fare da traino ai sogni di una piazza come Firenze. Lo riporta La Nazione