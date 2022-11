L’aria d’Europa fa bene a Barak: segna solo in Conference

Oggi il Corriere Fiorentino si concentra sulla vena realizzativa di Antonin Barak, ancora a secco in campionato ma già a tre gol in Coppa, realizzati al Riga andata e ritorno e agli Hearts al Franchi. Adesso, scrive il quotidiano, il centrocampista deve cominciare a far vedere qualcosa del genere anche in Serie A, dove è stato momentaneamente accantonato e lasciato a sedere per 90' nella trasferta di La Spezia. La sua attitudine offensiva può tornare molto utile per il nuovo centrocampo pensato da Italiano, più votato all'attacco.