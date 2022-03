L’architetto Hirsch: “Spoglieremo e rivestiremo il Franchi, è una sfida”

L'intervista al frontman del progetto vincente

Dopo le parole di ieri a Radio Toscana, l'architetto David Hirsch ha parlato al Corriere Fiorentino, sottolineando come la progettazione del nuovo Franchi sia stata una grande sfida: "L’idea sostanziale è stata: eliminare tutto quello che era stato aggiunto dagli anni ‘30 in poi in contesti con sensibilità sul restauro del moderno, riportare a nudo l’aspetto originale e poi intervenire". Un po' come spogliare lo stadio e rivestirlo con un abito nuovo. "La Torre di Maratona è un esempio di reversibilità. L’elemento nuovo, la copertura, si mantiene a distanza e quella parte vuota verrà coperta attraverso un elemento tessile che si aprirà e chiuderà in caso di pioggia o di bisogno. Confrontarsi con la Torre è stato una parte molto complicata del progetto". Le esigenze storiche e quelle di uno stadio moderno sembravano incompatibili e la forma originale non è simmetrica, tutti elementi di difficoltà.