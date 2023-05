L’appello di R. Galli: “Italiano, metti Dodo’ nel congelatore!”

"Quanto si sente che la Fiorentina ha sull’orizzonte una finale di coppa Italia da giocare e un’altra, in Europa, fissata nel mirino. Si sente bene, altro che, e la partita di ieri con la Samp ha funzionato da evidenziatore, bello colorato, per mettere a fuoco il concetto. Scelte di formazione mirate per evitare rischi, passo inizialmente lento, idee tattiche più da ritiro estivo e quindi sperimentali, che non da turno di campionato. Poi è arrivata la goleada, fertilizzante eccellente per l’autostima. E perché la Fiorentina ha e vuole mantenere vivo l’onore in campionato. Tutto questo senza concedersi il lusso di arrivare con qualche handicap al finale di stagione che parla di un paio di coppe da sognare in bacheca. Così, archiviata alla grande la prestazione con i blucerchiati – risultato nettissimo nonostante la prudenza che dicevamo – c’è solo un piccola cosa che adesso potremmo consigliare a Italiano: mettere quel Dodo' dai capelli viola nel congelatore e tenerlo fermo e a riposo in vista della Conference e della finale di coppa Italia. Già, perché il brasiliano ha dimostrato ancora una volta di essere davvero un top-player. Da custodire, difendere e sfruttare (a questo punto) solo nelle occasioni che contano".