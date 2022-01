Campo e mercato, Franchi e Viola Park: ecco i mesi decisivi del 2022 viola

Dodici mesi da vivere d’un fiato, tra sogni d’Europa, probabili addii e infrastrutture da realizzare

Il 2022 potrebbe portare una svolta per la Fiorentina, in campo e fuori. Gennaio mese del mercato di riparazione e del Franchi, visto che entro il 31 gli otto finalisti per il bando dovranno presentare i progetti preliminari. A marzo la giuria internazionale istituita dal Comune decreterà il vincitore del bando per la realizzazione del restyling dello stadio.