L’anno di Nico: attesa per la consacrazione. Intanto ha un nuovo rivale

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Nico Gonzalez, uno dei migliori in questa preparazione viola in vista degli impegni di campionato e quelli delle coppe. L'argentino ha dimostrato di avere una grande voglia di rivalsa, con grinta e determinazione vuole prendersi questa Fiorentina sulle spalle.

33 presenze in Serie A, 7 centri di cui però 3 su calcio di rigore, e 7 assist. Questi i suoi numeri in Serie A. Niente di sorprendente, visto che rispecchiano anche le stagioni passate in altri campionati. Nico è alla ricerca del gol e Italiano sembra convinto di trasformarlo in quel bomber che manca alla Fiorentina. Inoltre, quest'anno andrà in scena un duello a distanza molto significativo: Gonzalez-Di Maria. Un mondiale in vista e soltanto uno partirà dall'inizio. Il 3 Settembre al Franchi, sarà battaglia.