L’analisi: “Non scherziamo, sentir parlare di esonero è pura follia”

C’era una commedia italiana di qualche anno fa con Claudio Bisio, si chiamava “Amore, bugie e calcetto”, che raccontava le traversie di un gruppo di amici alle prese con il classico torneo amatoriale di calcio a 5 (una quindicina di anni fa c’era ancora chi giocava a calcetto anziché a padel). Uno dei quarantenni della squadra, interpretato da Giuseppe Battiston, ex giovane stella, ormai sovrappeso e fuori forma per giocare titolare ma ancora con un calcio da fermo esplosivo - infatti entrava solo per battere le punizioni era soprannominato “Mina”. Nel senso della bomba, non della cantante. Non vorrei che il personaggio sia stato in qualche modo profetico, anticipando il destino del nostro, di Mina, al secolo Yerri, ottimo curriculum, fisico notevole, ma l’enorme dubbio che sia arrivato a Firenze se non proprio come il mitico Benalouane, un po’ come Amor, per chi se lo ricorda. Mina ha segnato parecchi gol di testa, ma a differenza del Mina di Battiston, Italiano non può farlo entrare solo per saltare sui calci d’angolo. Parlando di campo, arrivano l’Atalanta e simpatia Gasperini. Partita durissima. Il rischio più grande è che un’altra sconfitta faccia esplodere l’ambiente. Si è già esagerato dopo l’Inter. La prestazione è stata scarsissima, e sicuramente Italiano deve fare meglio in certe situazioni. Del resto, si è assunto la responsabilità della batosta. Ma sentire qualcuno parlare di esonero del mister è follia pura.