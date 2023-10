L’analisi: “La difesa viola torna a fare acqua”

Vengono in mente, allora, le parole di Vincenzo Italiano, che ricorda sempre come questa Fiorentina abbia bisogno di restare concentrata ogni singolo minuto, e magari di essere al 100%, per dominare le partite come fa di solito. Ieri sera, invece, la spina si è staccata. Sul movimento in area di Varga, il centravanti old style degli ungheresi, Quarta si è mosso in ritardo e, poco prima, Biraghi si è fatto saltare con troppa facilità sulla fascia.

Il capitano rientra nella fascia di quelli che non sono al pieno delle forze, non solo per il problema alla caviglia che lo aveva fermato, ma anche perché senza Dodò la coperta dei terzini è davvero corta. Sul raddoppio del Ferencvaros, poi, è Ranieri a perdersi in area di rigore Cissè, pescato al 50’ sul calcio d’angolo. In generale, non è stato felicissimo il rientro dagli spogliatoi dei viola, che hanno concesso diversi spazi agli ungheresi, che hanno colpito un palo con Ben Romdhane pochi minuti dopo aver festeggiato il secondo gol e poi hanno rischiato di fare anche il terzo su calcio di rigore per un fallo di Ranieri sul solito Varga, cancellato per fuorigioco dall’intervento del Var".

