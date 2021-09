L’analisi di Stadio: “La Fiorentina ha ignorato Vlahovic”

La Fiorentina ha giocato un buon primo tempo, ma non è bastato

"Pagheremmo per sapere in che modo Italiano spiegherà oggi ai suoi ragazzi perché hanno gettato alle ortiche una vittoria che avevano in tasca. Il tecnico viola dovrà trovare le parole giuste per far comprendere che cosa distingue una squadra vivace e generosa da una squadra di vertice. E cioè la Fiorentina dall'Inter. Perché è vero che c'è poco d fare se uno come Dzeko, inerte per 50 minuti, tocca due palloni e ribalta la gara. E' vero che le squadre di Inzaghi fanno la differenza nel secondo tempo. Però quando si dice che i nerazzurri sono stati abili a contenere i viola per poi colpirli quando la fatica li ha fiaccati, si omette che la Fiorentina nel primo tempo avrebbe potuto e dovuto chiudere la gara con un vantaggio ben maggiore.