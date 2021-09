Bucciantini a VN: “Abbiamo lasciato una traccia indelebile, non si torna indietro”

Il parere di Marco Bucciantini dopo la partita di ieri sera: "Italiano è l'allenatore perfetto".

La Fiorentina ha dominato per mezza partita, tante volte ti basta altre no e contro l'Inter certamente non ti può bastare. Non è la prima volta che ci capita di giocare grandi porzioni di partite contro grandi squadre e perdere ma questa volta è diversa perchè la Fiorentina ha mostrato a tutti tutta se stessa. Ha avuto la voglia dei tornar una squadra forte, il coraggio di interpretare un'azione, un movimento con grande coraggio come se non ci fosse domani. Sembrava sempre che fosse l'ultima cosa da fare al mondo e questo trasferisce una grande passione e tutto viene fatto in modo preciso perché fino a quando la Fiorentina ha dominato l'Inter non riusciva proprio a far giocare nessuno dei suoi giocatori più forti non c'era la possibilità di giocar per la squadra più forte d'Italia. Questo è stato un po' di più di quanto avevamo visto finora, abbiamo lasciato un'impressione lunga, infinita, abbiamo lasciato una traccia per terra. E una strada faticosa ma esaltante perché è un calcio che ci esalta e fa apparire la squadra più forte di quello che è in realtà.