L’analisi di Cecchi: “Una Fiorentina meno moderna, ma con più anima”

Una Fiorentina meno moderna, più antica ma di nuovo con un'anima. Esordisce così Stefano Cecchi nel suo commento sulla squadra viola dopo la vittoria di ieri contro l'Hellas Verona su La Nazione. Una squadra che ha lasciato agli avversari il possesso palla e che non ha avuto la vergogna di utilizzare il contropiede. Una Fiorentina battagliosa, di un allenatore che dicevano rinunciatario al cambiamento. Invece l'ha saputo fare nel momento giusto, anche con la scelta azzardata di Kouame prima punta. Il suo progetto calcistico a Firenze è appena iniziato, non hai titoli di coda come molti già chiedevano.