L’amichevole in famiglia esalta Jovic e Sabiri. Con la primavera finisce 8-1

Come scrive il Corriere dello Sport, la doppietta di Jovic nel primo tempo e quella di Sabiri nella ripresa sono i segnali più evidenti della prima uscita stagionale della Fiorentina di Italiano contro la formazione Primavera. Finisce 8-1 con la maggior parte dei gol che arriva nel secondo tempo, quando le maglie del gioco sono più larghe e i protagonisti in campo più disinvolti, anche per i molti cambi nelle fila di Daniele Galloppa. Per il morale di Jovic è sicuramente di grande importanza entrare nel tabellino come primo marcatore ufficiale della preparazione estiva, anche se è un’amichevole in famiglia e le vere indicazioni dovranno arrivare su altri palcoscenici e contro avversari diversi. Quella di ieri sera però è comunque una tappa storica perché rappresenta il “battesimo” di una partita all’interno del ViolaPark. I tifosi viola possono essere soddisfatti anche nel vedere Sabiri che appare già in forma alla prima uscita e pure concreto a livello di gol con la sua doppietta al debutto assoluto. Prima delle reti del neo arrivato c’è spazio però per il centro di Cabral che segna il tris e alla fine dice: «Stiamo lavorando molto e faticando. E non dobbiamo soltanto correre, ma sono importanti anche queste gare in famiglia. Ancora non siamo in piena forma, però abbiamo davanti un percorso importante e dobbiamo far bene con questa grande squadra e un bel gruppo»