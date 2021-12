L’amarcord de La Nazione: Gambaro, Ranieri e quell’urlo dalla tribuna

La poco fruttuosa avventura di Gambaro alla Fiorentina

All'interno del QS in edicola oggi troviamo un pezzo a firma Riccardo Galli che ricorda l'avventura di Enzo Gambaro nella Fiorentina anni '90. ve ne proponiamo alcuni passaggi:

"«Ranieri... mettici Gambaro». Di sicuro c’è che il senso di quel messaggio gridato all’allenatore viola da chissà chi, dalla parte bassa della tribuna coperta, il parterre di oggi, per intendersi, era segnato dall’ironia e non certo da consigli di ordine tattico, o altro. Era il 1994, sì l’anno dell’arrivo a Firenze di calibri come Toldo e Rui Costa, ma anche di quel Gambaro"