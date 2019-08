L’altro progetto: riqualificazione di Campo di Marte

La Nazione si concentra sul restyling del Franchi dopo l’incontro di ieri tra Dario Nardella e Rocco Commisso. Uno dei progetti è quello di Bbc di Carlo Bandini che prevede la riqualificazione complessiva dell’area del Campo di Marte. Rispetto alla prima presentazione il progetto è stato rivisto con altri tre obiettivi: avvicinare le curve al campo, ricomponendo una geometria degli spalti più “quadrata” rispetto all’attuale; coprire tutti i posti disponibili, sia quelli delle nuove curve che quelli della Maratona; recuperare negli spazi lasciati liberi tra le nuove curve e le vecchie per attività sportive complementari, attività commerciali, espositive e per eventi. Il costo totale stimato è di circa 38 milioni complessivi per il restyling del Franchi per 30 mesi di lavori compatibili con lo svolgimento delle partite.

E IL FRANCHI POTREBBE FINIRE SOTTO UNA TECA DI VETRO

