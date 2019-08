La Soprintendenza apre al restyling del Franchi: lo stadio dentro una teca di vetro

Ieri a Palazzo Vecchio c’è stato un incontro tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Argomento di discussione: lo stadio. La Nazione ha interpellato La Soprintendenza e oggi il quotidiano scrive che il dottor Andrea Pessina ha aperto al restyling del Franchi.

Dei molti progetti arrivati in Comune e alla Fiorentina ce ne sono due in pole position: quello già realizzato dall’archistar fiorentina, Marco Casamonti, ormai uno specialista internazionale nel recupero e ristrutturazione degli stadi e quello presentato dall’architetto uruguaiano naturalizzato statunitense Rafael Viñoly, amico di Rocco Commisso. A oggi un passo avanti nelle preferenze di Commisso e del suo braccio destro Joe Barone c’è l’opera di Casamonti . Il progetto di Casamonti, realizzato con il suo studio Archea associati, prevede l’esaltazione delle parti monumentali del Franchi, la demolizione delle due curve che saranno ricostruite come tribune, allo stesso modo di come è stato fatto a Bergamo, mentre negozi e attività commerciali troveranno spazio all’interno dello stadio. Ma la ciliegina del progetto sta nella copertura: una teca di vetro che, al modo del Louvre, riparerà i tifosi e la struttura dagli agenti atmosferici e, allo stesso tempo, lascerà intatta la bellezza dell’architettura razionalista, preservandola dal deterioramento. Ci vorranno due anni e mezzo per la realizzazione, ma lo stadio potrà essere sempre utilizzato chiudendo alternatamente le due curve per demolizione e ricostruzione. Bellissimo ma forse un tantino troppo ardimentoso il progetto di Viñoly che prevede la realizzazione di un secondo stadio (che verrebbe messo in comunicazione con il Franchi) dove ora c’è il centro sportivo Astori, l’Affrico, il Cerreti e l’Olimpia.

Soprintendente: “Ok al recupero del Franchi, non vogliamo venga abbandonato”