Soprintendente: “Ok al recupero del Franchi, non vogliamo venga abbandonato”

Su La Nazione troviamo le parole di Andrea Pessina, Soprintendente all’Archeologia, alle Belle arti e al Paesaggio. C’è l’apertura verso il restyling del Franchi dopo l’incontro di ieri tra Dario Nardella e Rocco Commisso.

Aspettiamo che ci vengano a illustrare idee e progetti per la realizzazione del nuovo stadio o per il recupero del Franchi. Costruire un nuovo stadio a Novoli comporterebbe il rischio che il Franchi venga abbandonato a se stesso: un’ipotesi che ci preoccupa moltissimo. Se mi piace il Franchi coperto da una teca di vetro? Tutto dipende dalla qualità del progetto, se sarà di grande qualità può essere l’occasione perfetta non solo per tutelare l’opera storica ma addirittura per valorizzarne e far risaltare le architetture di maggior pregio. Noi siamo per il recupero funzionale del monumento. Il Franchi è nato come stadio e mi auguro che possa continuare ad esserlo.