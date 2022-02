L’alchimista viola è Italiano: Amrabat si iscrive alla ‘banda del goal’

Con la rete di Amrabat sono saliti a 16 i marcatori stagionali della Fiorentina: Italiano ha creato una vera e propria cooperativa del goal

Con la firma del marocchino e quella di Piatek, sono diventati 16 i marcatori diversi della Fiorentina in campionato. Soltanto l’Atalanta con 17 fa meglio. "Italiano l’Alchimista" - scrive il quotidiano - è uno che ama sperimentare. Mischiare gli elementi, per trasformarli in oro. Sono 28 le formazioni diverse utilizzate, su 28 partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia. Un turnover continuo. Esperimento dopo esperimento, senza perdere mai la propria identità.