La voglia di rilancio di Belotti. E Italiano lo porta già a Lecce

Il gallo Belotti cerca il riscatto dopo la brutta esperienza a Roma. Italiano non perde tempo, a Lecce può già essere utile

Andrea Belotti è il secondo colpo del mercato viola di gennaio, dopo Faraoni. L'ex centravanti del Torino e della Roma arriva in prestito oneroso fino a giugno. La Gazzetta Dello Sportanalizza lo sbarco fiorentino del gallo. Un nome che circolava ormai da anni sulle liste delle dirigenze gigliate. Non c'è tempo da perdere, Italiano ha bisogno dei suoi gol, e potrebbe portarlo già oggi a Lecce dove domani la Fiorentina sfiderà i salentini con la possibilità di farlo esordire subito. Per vestire la maglia viola Belotti ha rifiutato le piste estere. Italiano si aspetta gol da lui.