La voglia di Fiorentina è tanta: occhio al pericolo della marea rossonera

La Nazione si sofferma sul clima che si respirerà al Franchi durante Fiorentina-Milan. Già, perché il ‘Franchi’ viaggia spedito verso il record di presenze stagionali, che già nella giornata di oggi potrebbe essere frantumato. Sono già oltre 35mila i tifosi attesi sugli spalti. La vendita (compresa quella online) procede spedita. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati staccati circa 3.000 tagliandi. Ecco quindi che il primo sold out stagionale non è per niente lontano: si può considerare lo stadio esaurito intorno ai 39mila presenti. Numeri davvero importanti, ma la possibilità che parte della Maratona e della Curva Ferrovia sia invasa dai tifosi del Milan è probabile.