La vittoria passa da Jovic: adesso Italiano può cambiare davvero

Il campionato è ormai alle porte e la Fiorentina si prepara per dare il via a una stagione ricca di impegni e di sfide. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport , l'esito di questi incontri dipenderà soprattutto da un giocatore: Luka Jovic .

Il noto quotidiano, sottolinea come Italiano potrebbe cambiare modulo per aiutare il serbo a trovare la giusta forma fisica. In un momento della stagione, dove la mobilità non è delle migliori, aiutare la punta con un centrocampista a sostegno, non sarebbe un'idea malsana, anzi. Un bel 4-3-2-1, con un centrocampista in grado di unire i due reparti e aiutare Jovic nei momenti di dialogo. Italiano non cambia mai o almeno, lo fa nelle situazioni di svantaggio. Vedremo se con il serbo cambierà atteggiamento, con la consapevolezza che parte delle vittorie viola dovranno passare dai suoi piedi.