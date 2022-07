La Viola si tinge di azzurro: tanti italiani per una squadra più unita

Partendo da Rosati, la Fiorentina può contare su giocatori importanti dal punto di vista caratteriale e tutti italiani. Gollini e Terracciano completano gli uomini tra i pali. Biraghi è il leader con la fascia di questa squadre che affianca Saponara, il capitano senza la fascia, ma che sta diventando punto di riferimento per tutti all'interno della Fiorentina. Stessa cosa per Venuti che con il suo attaccamento alla maglia è davvero un esempio da seguire. Castrovilli, Bonaventura e Mandragora completano il centrocampo, rafforzando la personalità di questo gruppo. Non dimenticando anche i giovani Sottil e Bianco, destinati a dire la loro nella storia del club viola. Insomma, una Fiorentina meno viola e più azzurra per continuare a sognare.