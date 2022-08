La viola fa un piccolo passo verso l’Europa. E ora ha un bonus prezioso

Nella prima serata europea del Franchi, la Fiorentina compie un primo passo verso l'Europa. Lo scrive il Corriere Dello Sport a corredo del 2-1 con cui i viola superano il Twente, ma la strada verso il sorteggio di Istanbul è ancora lunga. La squadra di Italiano porta a casa il primo round, mostrando lenti miglioramenti di condizione. Servirà non perdere nella partita di ritorno in Olanda, con un bonus non da poco a questo punto della stagione.

All'inizio (non è del tutto una novità) le scelte di Italiano avevano sorpreso tutti, per la presenza di Nastasic e di Maleh, ma la squadra ha girato bene sin da subito trovando immediatamente la rete del vantaggio. Bene anche il gioco sulle fasce come specialità della casa, per un Cabral che si conferma tarantolato in questa competizione. Ma a fare da contraltare alle buone notizie di serata ci sono anche alcune sbavature: tante occasioni sbagliate e una tenuta fisica ancora da rivedere, soprattutto nella ripresa. Anche nell'occasione del gol biancorosso l'errore di Nastasic c'è, ma il gol di vantaggio è preziosissimo per la trasferta che verrà.